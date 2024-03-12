В Минобороны и ФСБ сообщили о попытках прорыва танков через госграницу России

Во вторник утром вооруженные формирования предприняли попытки осуществить прорыв на приграничную территорию Российской Федерации в Белгородской и Курской областях. Как сообщает Минобороны РФ в своем телеграм-канале, Вооруженные Силы совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ России эти попытки сорвали.



Сообщается, что вооруженные формирования при поддержке танков и боевых бронированных машин предприняли попытку вторжения на территорию Российской Федерации одновременно на трех направлениях в районах населенных пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области, сообщает Минобороны. Это произошло около 3-х часов утра по московскому времени «после интенсивного обстрела гражданских объектов». Российских военнослужащих все атаки отражены, нанесены удары авиацией, ракетными войсками и артиллерией.

По информации Минобороны, на приграничной территории со стороны Украины в районе Одноробовки уничтожено до 60 человек, в районе Нехотеевки — три танка и бронетранспортер, а в районе Сподарюшино — два танка. Кроме того, с 8.00 до 8.25 отбиты четыре атаки диверсионно-разведывательных групп, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе населенного пункта Теткино Курской области.

В ФСБ сообщили, что с 10 марта при попытках проникновения в Белгородскую и Курскую области диверсанты потеряли более сотни человек, шесть танков, французскую артиллерийскую установку Caesar, передает «Интерфакс».