Избирком: голоса участников дистанционного голосования учтут в Калининграде

Все новости по теме: Выборы

Голоса участников дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах президента России будут в итоге учитываться по территориальному признаку. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областного избиркома.

«Подсчет и учет голосов ДЭГ происходит на специальном портале https://vybory.gov.ru/, он создан на базе ЦИК РФ. Единственная территориальная избирательная комиссия ДЭГ, т.е. ТИК ДЭГ также функционирует на базе ЦИК РФ. Все голоса по ДЭГ всех субъектов учитываются на данном портале, — сообщили в избиркоме. — Протокол Москва спускает к нам и этот голос учитывается у нас».

Что касается подсчета голосов участников ДЭГ, созданы специальные ключи шифрования и расшифрования, которые образуют пару ключей. «Таких пар всего две для часового пояса Москвы, регионов восточнее столицы и для часового пояса Калининграда, то есть когда везде голосование закончится у нас еще останется час», — уточнили в избирательной комиссии.

Отметим, ранее избирком сообщил, что правом голоса на выборах в Калининградской области обладают почти 840 000 избирателей, 68 071 (8,1%) из них подали заявление на дистанционное электронное голосование.

Как сообщает ТАСС, в ДЭГ могут принимать участие избиратели 28 регионов. Для этого нужно было до 24:00 мск 11 марта подать через «Госуслуги» соответствующее заявление (отозвать его можно было также не позднее 24:00 мск 11 марта). После включения в список участников ДЭГ избиратель исключается из списка для голосования на участке по месту жительства.

Проголосовать онлайн на выборах можно на специальном интернет-портале vybory.gov.ru с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта 2024 года по местному времени. Для участия в голосовании необходимо будет подтвердить свою личность с использованием цифрового кода, который придет на привязанный к учетной записи в «Госуслугах» номер мобильного телефона.

При желании избиратели смогут проголосовать онлайн непосредственно на избирательных участках или в иных помещениях, оборудованных для ДЭГ. В Калининградской области оборудовано 106 таких помещений, их список опубликован на сайте регионального избиркома.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter