Избирком: недействительные бюллетени учитываются при распределении голосов

Бюллетень считается недействительным, если в нем нет отметок в квадратах или имеется более чем одна отметка. Такие бюллетени не минусуются из общей массы и участвуют затем в итоговом распределении голосов за кандидатов. Как пояснили «Новому Калининграду» в пресс-службе областного избиркома, при подсчете не учитываются только бюллетени неустановленной формы.

«Понятия „испорченный бюллетень“ в правовом поле не существует. Есть бюллетень неустановленной формы — без печати, с печатью „чужого“ УИК, без подписей членов УИК, порванный и т.п. Он никак не учитывается в подсчете», — пояснили в избиркоме.

Что касается недействительных бюллетеней, то они участвуют в итоговом подсчете голосов, отмечаются в протоколе и затем пропорционально учитываются при распределении голосов за кандидатов.

«При этом рисование и надписи на бюллетене сами по себе не делают его ни неустановленной формы, ни недействительным: если в квадратах за кандидатов всё нормально, одна отметка. Если рисунки или надписи пересекают один квадрат — это голос, — добавили в избиркоме. — Бюллетень считается недействительной, если заполнены два и более квадратика, или не заполнены вообще, или если бюллетень перечеркнут. Если в квадратике поставить не галочку, а, допустим, сердечко бюллетень все равно будет действителен».