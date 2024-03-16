Министр обороны Литвы подал в отставку

Министр обороны Литвы Арвидас Анушкаускас подал прошение об уходе в отставку, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на LRT.

«В пятницу премьер-министр Ингрида Шимоните получила прошение министра обороны об отставке», — цитирует издание пресс-службу литовского правительства. 16 марта планируется встреча министра обороны с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Арвидас Анушкаускас занял пост министра обороны Литвы в декабре 2020 года. В середине февраля 2022 года он заявил, что нахождение российских войск на территории Белоруссии угрожает безопасности Литвы.