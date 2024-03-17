Макрон хочет предложить РФ ввести режим прекращения огня на время ОИ в Париже

Франция предложит России ввести режим прекращения огня на период Олимпийских игр в Париже. Об этом заявил в интервью ведущим единого украинского телемарафона президент Франции Эмманюэль Макрон, пишет ТАСС.

«Инстанции решили, что Россия как государство не может участвовать в этих играх, но атлеты могут выступать под белым флагом только как спортсмены и участвовать в соревнованиях», — отметил Макрон.

Украинская журналистка сказала президенту Франции, что он должен требовать от России прекратить огонь на время Олимпийских игр. «Да, мы это попросим», — пообещал Макрон.