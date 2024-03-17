Предварительная явка в Калининградской области оказалась ниже общероссийской

По состоянию на 18.00 17 марта явка избирателей на выборах президента России в Калининградской области составила 66,09% Это 512 120 избирателей. Дистанционно в Калининградской области проголосовали 91% избирателей из тех, кто подал заявление. Такие данные опубликовал телеграм-канал облизбиркома.

При этом предварительная явка по России оказалась заметно выше. По состоянию на 18:00, по данным ЦИК, она составляла 74,22%. Полные данные будут озвучены в понедельник, 8 марта, в 11 часов, уточнили в избиркоме.