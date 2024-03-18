Избирком: Путин набрал в Калининградской области беспрецедентное количество голосов

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Избирком: Путин набрал в Калининградской области беспрецедентное количество голосов

Действующий президент России Владимир Путин на состоявшихся трехдневных выборах набрал 85,44% голосов. Эту информацию подтвердила на пресс-конференции в понедельник, 18 марта, глава Областного избиркома Инесса Винярская.

За Путина свой голос отдали 508 100 избирателей. На втором месте Владислав Даванков с 5,86% (34 822 голоса), далее следуют Николай Харитонов (3,62%, 21 511 голосов) и Леонид Слуцкий (3,13%, 18 598 голосов).

Явка составила 70,74%, это 596 164 избирателей.

В 2018 году, на предыдущих самых результативных для действующего президента выборах (он избирается в 5 раз), за него отдали свой голос в Калининградской области 76,35% избирателей при явке 62,3%.

Утром в понедельник после подсчета 99,71% голосов ТАСС со ссылкой на Центризбирком сообщил о том, что за Путина отдали свой голос 87,31% пришедших на выборы в России.

В ЦИК заявили, что явка на выборах стала рекордной за всю историю президентских кампаний в РФ и составила 77,44%.


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