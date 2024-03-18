ГАС «Выборы»: Путин в Калининградской области получил 85,44% голосов

Действующий президент России Владимир Путин получил в Калининградской области поддержку 85,44% избирателей, пришедших на выборы. Явка по региону составила 70,56%. Такие данные дает система ГАС «Выборы» после обработки бюллетеней, поступивших от 24 территориальных избирательных комиссий региона. Информации о результатах Дистанционного электронного голосования в сводке ГАС «Выборы» на данный момент нет.



В общей сложности, по данным системы, за Путина проголосовали 508100 человек (85,44%). На втором месте — Владислав Даванков («Новые люди») — 5,86% или 34822 голосов. На третьем — представитель КПРФ Николай Харитонов 3,62% или 21511. Четвертую позицию занял лидер ЛДПР Леонид Слуцкий — за него проголосовали 3,13% избирателей (18598 человек).

В выборах приняли участие 583031 человек, в том числе учтены 11627 бюллетеней, признанных недействительными. В стационарных ящиках для голосования на участках насчитали 519885 бюллетеней, в переносных урнах- 74803.

Напомним, ранее избирком сообщил, что правом голоса на выборах в Калининградской области обладают почти 840 000 избирателей, 68 071 (8,1%) из них подали заявление на дистанционное электронное голосование.