РФ требует от Германии официально признать актом геноцида блокаду Ленинграда

Германия должна официально признать актами геноцида народов СССР блокаду Ленинграда и другие преступления Третьего рейха. Соответствующее требование направлено Россией в адрес ФРГ, нота имеется в распоряжении ТАСС.

«Российская сторона констатирует противоречивый характер подхода германской стороны к вопросу об официальном признании актами геноцида преступлений против человечности, совершенных Германией в прошлом. Признав актом геноцида свои преступления в эпоху колониализма, германская сторона до сих пор не сделала этого в отношении блокады Ленинграда и других преступлений против народов СССР в период Второй мировой войны. Российская сторона настаивает на официальном признании германской стороной этих злодеяний Третьего рейха актами геноцида», — подчеркивается в ноте.

Также в документе указывается на заявление МИД Германии по случаю 80-летия снятия блокады Ленинграда от 27 января 2024 года: «B заявлении министерства <...> умалчивается о многолетних требованиях российской стороны к германской стороне распространить гуманитарные выплаты, осуществляемые ею исключительно в адрес блокадников еврейской национальности, на всех ныне здравствующих блокадников. Российская сторона рассматривает подобную практику германской стороны как дискриминацию по этническому признаку».

При этом ссылки Берлина на якобы достигнутое урегулирование этого вопроса путем выплат репараций по итогам Второй мировой войны являются «абсолютно неприемлемыми и неубедительными», поскольку «не может быть в принципе никакой юридической взаимосвязи между послевоенными репарациями и восстановлением человеческой справедливости в отношении всех блокадников Ленинграда вне зависимости от их национальности. Давно обещанный, но до сих пор так и не реализованный „гуманитарный жест“ правительства ФРГ в адрес блокадников Ленинграда несопоставим с масштабами ленинградской трагедии».