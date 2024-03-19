СМИ: банки в Армении прекращают обслуживать карты «Мир» с 30 марта

Национальная система платежных карт получила официальное уведомление от платежной системы Армении, что банки-участники системы прекратят обслуживать карты «Мир» с 30 марта. Об этом сообщают издания «Коммерсант» и «Ведомости».



Ранее РБК сообщал, что с 30 марта 2024 года карты «Мир» перестанут работать в банкоматах и POS-терминалах большинства банков Армении, за исключением «ВТБ Армения» («дочка» российского ВТБ). Решение связано с угрозой попадания под американские санкции, уточнял ТАСС со ссылкой на источник в банковской сфере Армении.

В Банке России отметили, что продолжают работать с дружественными странами по приему карт «Мир», при этом решение страны принимают самостоятельно.

Как пишут «Ведомости», сейчас российскими картами можно расплатиться в Абхазии, Белоруссии, Южной Осетии. В еще нескольких странах карты «Мир» работают не везде — это Армения, Вьетнам, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Также в 2023 году российские карты начали принимать в Венесуэле и на Кубе.