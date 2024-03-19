Госдума приняла законы об освобождении от наказаний по УК для контрактников

Государственная дума приняла два закона, которые закрепляют в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах механизм освобождения от ответственности лиц, заключивших контракт о военной службе. Об этом сообщает «Коммерсант».

Узаконенные нормы дают возможность заключить контракт с Минобороны не только осужденным (вне зависимости от тяжести содеянного), но и тем, кто находится под арестом на время следствия или суда по преступлениям средней и легкой тяжести. Как отмечает издание, действие законов не распространяется на преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, терроризм и преступления против основ конституционного строя и безопасности государства.

В момент подписания контракта с Минобороны реальный срок лишения свободы будет заменен на условный, а обвиняемый не уходит от обязанностей, возложенных по гражданским искам. В случае повторного преступления приговор будет выноситься с учетом первого. Законы были внесены в Госдуму 6 марта депутатами от «Единой России» Павлом Крашенинниковым, Андреем Картаполовым и сенатором Андреем Клишасом.