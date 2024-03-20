Калининградец получил шесть лет колонии за попытку вступить в ВСУ

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Белгородский областной суд приговорил к шести годам лишения свободы 57-летнего жителя Калининградской области за попытку принять участие в боевых действиях на стороне Украины. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на региональное управление ФСБ России. Мужчина признан виновным в приготовлении к государственной измене (часть 3 статьи 30, статья 275 УК РФ). Приговор вступил в законную силу.

Судом и следствием установлено, что уроженец Бердичева Житомирской области Украины, проживавший в Калининградской области, принял решение вступить в ряды вооруженных сил Украины. «Для этого он изучил участки местности приграничных регионов и разработал примерный план пешего маршрута через село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. Довести свой план до конца мужчина не смог, так как был задержан сотрудниками УФСБ и погрануправления», — пишет издание.

В октябре 2023 года суд приговорил 60-летнего бизнесмена из Калининградской области к 11 годам колонии за госизмену и призывы в соцсетях к убийствам глав военных комиссариатов. По версии следствия, предприниматель, обладающий помимо российского гражданством Израиля, планировал вступить в иностранный легион ВСУ.

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