Калининградец получил шесть лет колонии за попытку вступить в ВСУ

Белгородский областной суд приговорил к шести годам лишения свободы 57-летнего жителя Калининградской области за попытку принять участие в боевых действиях на стороне Украины. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на региональное управление ФСБ России. Мужчина признан виновным в приготовлении к государственной измене (часть 3 статьи 30, статья 275 УК РФ). Приговор вступил в законную силу.



Судом и следствием установлено, что уроженец Бердичева Житомирской области Украины, проживавший в Калининградской области, принял решение вступить в ряды вооруженных сил Украины. «Для этого он изучил участки местности приграничных регионов и разработал примерный план пешего маршрута через село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. Довести свой план до конца мужчина не смог, так как был задержан сотрудниками УФСБ и погрануправления», — пишет издание.