«Движение ЛГБТ*» включили в перечень террористических организаций в РФ

Росфинмониторинг внес в перечень террористических и экстремистских организаций «Международное движение ЛГБТ»* и его структурные подразделения. Об этом сообщает «Коммерсант».



Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в такой перечень лиц и приостанавливают обслуживание, отмечает «Интерфакс».

В ноябре 2023 года Верховный суд РФ запретил деятельность формально не существующего «Международного общественного движения ЛГБТ*» и признал его экстремистским. В марте 2024 года Минюст включил движение в перечень запрещенных и ликвидированных организаций.

*Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в РФ

