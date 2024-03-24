В Польше заявили, что на территорию страны залетела крылатая ракета

Минобороны Польши заявило, что в ночь на воскресенье, 24 марта, в воздушное пространство страны на некоторое время входила крылатая ракета. В сообщении ведомства говорится, что она была «запущена этой ночью дальней авиацией РФ», пишет РБК.



По сведениям военных, ракета залетела в 4:23 по местному времени в районе города Осердув вблизи границы с Украиной. Объект пробыл на территории Польши 39 секунд. Как отмечает «Интерфакс», доказательств этим заявлениям в ведомстве не предоставили. «Радары военных следили за ракетой на всем протяжении ее полета», — отметили в ВС Польши.