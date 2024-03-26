В России хотят ограничить доступ в библиотеках к книгам иноагентов и экстремистов

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В России хотят ограничить доступ в библиотеках к книгам иноагентов, экстремистов и террористов, а также «антироссийской» литературе. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, пишет «Интерфакс».

Среди авторов законодательной инициативы пять депутатов Госдумы, в том числе актеры Дмитрий Певцов и Елена Драпеко, во главе с председателем комитета по культуре Еленой Ямпольской.

«В настоящее время на стендах и полках общедоступных библиотек свободно размещаются и предоставляются во временное пользование документы, в том числе созданные лицами, включенными в реестр иностранных агентов, либо лицами, включенными в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Вследствие этого возникла необходимость введения законодательной нормы, позволяющей ограничивать доступ к таким документам (книгам)», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Порядок составления списка такого контента и информирования о нем общедоступных библиотек предлагается установить Министерству культуры. Если законопроект будет принят, он вступит в силу уже 1 сентября 2024 года.

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