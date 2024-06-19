Комитет ГД поддержал ограничение доступа к книгам иноагентов в библиотеках

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Профильный комитет Госдумы по культуре одобрил поправки в закон «О библиотечном деле», ограничивающие доступ в библиотеках к книгам авторов, признанных иноагентами, экстремистами и террористами, сообщает ТАСС. После одобрения комитета законопроект планируется рассмотреть на заседании Госдумы.

Проект закона был внесён в парламент в марте 2024 года. Среди авторов законодательной инициативы пять депутатов Госдумы, в том числе актеры Дмитрий Певцов и Елена Драпеко, во главе с председателем комитета по культуре Еленой Ямпольской.

Отметим, в список иноагентов в РФ внесены писатели Борис Акунин (настоящее имя — Георгий Чхартишвили, также внесен в перечень террористов и экстремистов), Дмитрий Быков, Михаил Веллер, Людмила Улицкая, Дмитрий Глуховский.

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