Комитет ГД поддержал ограничение доступа к книгам иноагентов в библиотеках

Профильный комитет Госдумы по культуре одобрил поправки в закон «О библиотечном деле», ограничивающие доступ в библиотеках к книгам авторов, признанных иноагентами, экстремистами и террористами, сообщает ТАСС. После одобрения комитета законопроект планируется рассмотреть на заседании Госдумы.



Проект закона был внесён в парламент в марте 2024 года. Среди авторов законодательной инициативы пять депутатов Госдумы, в том числе актеры Дмитрий Певцов и Елена Драпеко, во главе с председателем комитета по культуре Еленой Ямпольской.