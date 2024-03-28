Калининградец получил два года колонии за дискредитацию армии РФ

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Житель региона получил два года колонии по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом сообщила в четверг, 28 марта, пресс-служба областного суда.

До этого мужчину привлекали за публичные действия, направленные на дискредитацию использования российской армии, к административной ответственности по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Суд установил, что после этого, в ноябре 2022 года — январе 2023-го, он размещал в интернете посты, публикации, изображения и видеозаписи, подпадающие под то же определение. «В публикациях он осуществлял публичные призывы к воспрепятствованию исполнения Вооруженными силами РФ своего воинского долга», — указали в пресс-службе.

Суд также установил, что через VPN калининградец делал репосты со страниц пользователей с псевдонимами на русском и на польском языках. В них использовались «униженные, оскорбительные наименования русской нации», отметили в пресс-службе. Как указано в сообщении, мужчина делал публикации на своей странице и писал комментарии к постам в новостной группе соцсети, среди подписчиков которой насчитывается более 356 тысяч человек.

Калининградец не признал свою вину. Он пояснил, что у него не было умысла на дискредитацию российской армии.

Мужчину признали виновным по части 1 статьи 280.3 УК РФ. К отягчающим обстоятельствам суд отнес рецидив, а также то, что преступление было совершено «в условиях военных действий, связанных с проведением специальной военной операции на территории Украины». Смягчающими обстоятельствами сочли положительные характеристики жителя региона, наличие у него хронического заболевания и необходимость ухода за матерью.

В результате мужчину приговорили к двум годам исправительной колонии общего режима. Его также на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием веб-сайтов, форумов, чатов и групп в соцсетях. Приговор пока не вступил в законную силу.

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