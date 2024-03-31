В Калининграде установили памятный знак российскому императору Александру I

В Калининграде в парке «Южном» в воскресенье, 31 марта, установили памятный знак Александру I. Как сообщил в своем телеграм-канале министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак, установку памятного знака приурочили к 210-й годовщине взятия Парижа.



«Именно здесь, на территории современного парка Южный в 1808 году Александр I прогуливался верхом с прусским королём Фридрихом Вильгельмом III, осматривая поле боя времён обороны Кёнигсберга русско-прусскими силами от французских захватчиков», — написал министр.

Он также высказал уверенность, что это был только первый шаг в увековечении памяти Александра I в Калининградской области, и памятник российскому императору «обязательно появится в ближайшем будущем».