Эстония расторгла договор с РФ о правовой помощи

Эстония расторгла договор с Россией о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах, сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию президента балтийской республики.

«Президент Алар Карис провозгласил закон о денонсации договора о правовой помощи между Эстонией и Россией», — цитирует информационное агентство сообщение эстонской стороны.

Причиной такого решения руководство республики называют отсутствие доверия к российской системе правосудия и действия России в отношении Украины. Два месяца назад аналогичный договор с РФ расторгла Латвия. Соглашение Таллина и Москвы было подписано более 30 лет назад и регулярно продлевалось, отмечает ТАСС.

Подпадавшие под договор с РФ юридические дела теперь можно будет вести не на основании двустороннего документа, а на основании других международных соглашений.