Суд заочно приговорил Петра Верзилова* к 8 годам и 4 месяцам колонии

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Басманный суд Москвы заочно приговорил издателя проекта «Медиазона»** (признано в России иноагентом) Петра Верзилова* (признан в РФ иноагентом) к восьми годам и четырем месяцам колонии общего режима по делу о распространении ложной информации про Вооруженные силы РФ. Об этом сообщает «Интерфакс».

Верзилов также запретили на три года и десять месяцев администрировать интернет-ресурсы. Как отмечает информагентство, срок наказания будет исчисляться с момента его задержания на территории РФ либо экстрадиции в Россию.

Петр Верзилов признан виновным в публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ). Поводом для возбуждения дела в отношении него стали публикации в социальных сетях.

В 2023 году Верзилову было назначено восемь с половиной лет колонии по этому обвинению, однако впоследствии Мосгорсуд отправил дело на новое рассмотрение из-за нарушений, допущенных в ходе первого процесса. Защита Петра Верзилова настаивала на его невиновности и просила суд вынести по делу оправдательный приговор.

В России Верзилов объявлен в розыск и арестован заочно.

* Общество с ограниченной ответственностью «ЗП» — Организация внесена Минюстом в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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