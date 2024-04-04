Власти Киргизии: обслуживание российских карт «Мир» приостановлено временно

Обслуживание российских карт «Мир» в Киргизии приостановлено временно, вопрос решается. Об этом заявил председатель кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров, пишет ТАСС.

«[Обслуживание карты „Мир“] временно мы приостановили. У нас есть ряд механизмов и мероприятий [по этому вопросу]», — сказал он, выступая в парламенте страны, но уточнил, что эти решения пока нельзя представить.

Жапаров пояснил, что Киргизия была вынуждена прекратить обслуживание карты «Мир» под давлением латвийской компании, занимающейся обслуживанием межбанковского процессингового центра страны. «У межбанковского процессингового центра программное обеспечение и обслуживание делает латвийская компания. Она прислала письмо, что в случае неприостановления взаимодействия с картой „Мир“ НСПК России она отключит межбанковский процессинговый центр» — рассказал он.

«В апреле у меня будет ряд встреч. Буквально 14 и 20 [апреля] в Вашингтоне будет большая презентация [ГЭС] „Камбар-Ата-1“, я там постараюсь объяснить ситуацию, что мы не можем полностью прекратить наши торгово-экономические отношения с Российской Федерацией, она является нашим стратегическим партнером», — добавил Жапаров.

Напомним, со среды 3 апреля в Киргизии прекращено обслуживание банковских карт «Мир». Об этом проинформировало ЗАО «Межбанковский процессинговый центр».

