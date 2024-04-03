Со среды 3 апреля в Киргизии прекращено обслуживание банковских карт «Мир». Об этом проинформировано ЗАО «Межбанковский процессинговый центр», пишет «Интерфакс».

«В связи с взаимным прекращением обслуживания карт в платежных системах друг друга, а именно обслуживание карт платежной системы «Мир» и платежных систем партнеров в сети национальной платежной системы «Элкарт» и карт НПС «Элкарт» в сети ПС "Мир"/ПСП, пользователям с 3 апреля 2024 года с 12:00 будут недоступны следующие виды операций: обслуживание карт в эквайринговых устройствах (безналичная оплата в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах), переводы с карты на карты, электронная коммерция: интернет-платежи с карты на счета торгово-сервисных предприятий (ТСП)», — отмечается в сообщении на сайте МПЦ.

Как уточняет информагентство, «Межбанковский процессинговый центр» решил прекратить обслуживание банковских карт «Мир» для минимизации риска вторичных санкций. МПЦ отмечал, что на территории Киргизии банковские карты НПС «Элкарт» будут по-прежнему обслуживаться во всех банковских устройствах без каких-либо ограничений.

В то же время возможность сделать денежные переводы из Киргизии в Россию и наоборот на сегодня сохраняется. Переводы можно осуществить с использованием мобильных приложений коммерческих банков при наличии прямых договорных отношений между киргизскими и российскими коммерческими банками, а также по системам денежных переводов без открытия счета.

Напомним, 19 марта Национальная система платежных карт получила официальное уведомление от платежной системы Армении, что банки-участники системы прекратят обслуживать карты «Мир» с 30 марта.

