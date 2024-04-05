Минюст внес в реестр иностранных агентов писателя Михаила Веллера

Министерство юстиции РФ 5 апреля объявило иноагентами писателя Михаила Веллера, предпринимателя Анастасию Татулову, «Российское социалистическое движение», ООО «Большая Семерка» и «Институт Нейрокогнитивных Исследований». Об этом сообщается на сайте министерства.



«М.И. Веллер выступал против специальной военной операции на Украине, призывал к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами, а также в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Проживает за пределами Российской Федерации», — сообщается на сайте.