Минюст внес в реестр иностранных агентов писателя Михаила Веллера

Министерство юстиции РФ 5 апреля объявило иноагентами писателя Михаила Веллера, предпринимателя Анастасию Татулову, «Российское социалистическое движение», ООО «Большая Семерка» и «Институт Нейрокогнитивных Исследований». Об этом сообщается на сайте министерства.
Министерство юстиции РФ 5 апреля объявило иноагентами писателя Михаила Веллера, предпринимателя Анастасию Татулову, «Российское социалистическое движение», ООО «Большая Семерка» и «Институт Нейрокогнитивных Исследований». Об этом сообщается на сайте министерства.