В реестр иноагентов включили журналистов Илью Барабанова и Асю Казанцеву

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Минюст России пополнил в пятницу, 12 апреля, список иноагентов. В него попали журналисты Илья Барабанов и Ася Казанцева, сообщает «Коммерсант».

Согласно разъяснению ведомства, Барабанов распространял фейки о действиях и решениях правительства России и выступал против специальной военной операции на Украине. Казанцева, по сообщению министерства, распространяла фейки, высказывалась против СВО и «принимала участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранным агентом».

В перечень иноагентов также включены правозащитник и публицист Иван Асташин, журналист Иван Филиппов, псковский муниципальный депутат от партии «Яблоко» Николай Кузьмин и ООО «Иноагент АВК», созданное ранее внесенным в реестр иноагентов журналистом Андреем Карауловым.

Наряду с этим Минюст сообщил, что из реестра исключены в связи с ликвидацией «Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова», общество с ограниченной ответственностью «ЗП» и автономная некоммерческая организация по реализации социально-правовых программ «Лилит».

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