«Коммерсант»: Алиханов фигурирует в списке кандидатов на повышение

Все новости по теме: Эпоха Антона Алиханова
«Коммерсант»: Алиханов фигурирует в списке кандидатов на повышение

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов находится в списке кандидатов на повышение после инаугурации президента 7 мая, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

«Замены в губернаторском корпусе могут произойти уже после намеченной на 7 мая инаугурации президента Путина, когда запустится процедура формирования нового состава правительства. Это связано с тем, что некоторые главы регионов фигурируют в списке потенциальных кандидатов на повышение: среди них собеседники „Ъ“ называют Владимира Солодова (Камчатка), Антона Алиханова (Калининградская область) и Алексея Дюмина (Тульская область)», — пишет издание.

Как отмечает «Коммерсант», ротация губернаторов (прежде всего тех, у кого заканчивается срок полномочий) чаще всего проводится весной и осенью.

Последние выборы губернатора Калининградской области проводились в сентябре 2022 года. Согласно данным регионального избиркома, за Антона Алиханова проголосовали 80,21% избирателей — это 259 тыс. 220 голосов. В общей сложности Алиханов возглавляет Калининградскую область с 2017 года.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter