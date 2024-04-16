«Коммерсант»: Алиханов фигурирует в списке кандидатов на повышение

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов находится в списке кандидатов на повышение после инаугурации президента 7 мая, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

«Замены в губернаторском корпусе могут произойти уже после намеченной на 7 мая инаугурации президента Путина, когда запустится процедура формирования нового состава правительства. Это связано с тем, что некоторые главы регионов фигурируют в списке потенциальных кандидатов на повышение: среди них собеседники „Ъ“ называют Владимира Солодова (Камчатка), Антона Алиханова (Калининградская область) и Алексея Дюмина (Тульская область)», — пишет издание.

Как отмечает «Коммерсант», ротация губернаторов (прежде всего тех, у кого заканчивается срок полномочий) чаще всего проводится весной и осенью.

Последние выборы губернатора Калининградской области проводились в сентябре 2022 года. Согласно данным регионального избиркома, за Антона Алиханова проголосовали 80,21% избирателей — это 259 тыс. 220 голосов. В общей сложности Алиханов возглавляет Калининградскую область с 2017 года.