Лысков: у нас нет информации, что Алиханов меняет место работы

У областного правительства «нет информации» о переходе губернатора Антона Алиханова на другую должность. Об этом заявил «Интерфаксу» начальник пресс-службы регионального кабмина Дмитрий Лысков.



«Очередные слухи о кадровой ситуации в Калининградской области мы не комментируем. Информации о том, что губернатор меняет место работы, у нас нет», — сказал Лысков, отвечая на вопрос о возможном повышении Алиханова в должности.

О том, что губернатор Калининградской области находится в списке кандидатов на повышение после инаугурации президента 7 мая, ранее сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники. Наряду с Антоном Алихановым собеседники издания упомянули губернатора Камчатского края Владимира Солодова и главу Тульской области Алексея Дюмина.