В Литве и Польше начались учения с участием союзников по НАТО

Литва и Польша с 21 апреля проводят учения Brave Griffin 24/II, в которых принимают участие 1500 военнослужащих. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу литовских вооруженных сил.



В полевых учениях с участием авиации примут участие США и Португалия. В рамках маневров литовские пехотинцы и военнослужащие союзников намерены отработать сценарии обороны. Учения продлятся до 26 апреля.

«Начиная с апреля литовские ВС проведут один из самых интенсивных и масштабных циклов военной подготовки, в котором примут участие более 20 000 военнослужащих Литвы и стран-союзников и тысячи единиц военной техники, — отмечает издание. — Серия учений станет проверкой планов региональной обороны НАТО, согласованных на саммите в Вильнюсе».