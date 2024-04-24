В Коми суд заочно арестовал Каспарова* и Гудкова*

В Сыктывкаре суд заочно арестовал признанных в РФ иноагентами чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова*, экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова*, сооснователя Форума свободной России (признан нежелательной в РФ организацией) Ивана Тютрина* и бывшую экоактивистку Евгению Чирикову*. Их обвиняют в создании террористического общества. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд избрал меру пресечения Гарри Каспарову, Геннадию Гудкову, Евгении Чириковой, Ивану Тютрину, обвиняемым в создании террористического общества, в его руководстве, финансировании террористической деятельности и в ее публичном оправдании. Судом удовлетворены ходатайства следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Каспарова, Гудкова, Чириковой и Тютрина», — говорится в сообщении.

Фигурантам, которые находятся за пределами России, заочно предъявлены обвинения по статьям 205.4, 205.2, 205.1 УК РФ и заочно избрана мера пресечения в виде ареста на срок два месяца.

Как уточняет информагентство, в декабре 2023 года МВД нашло признаки преступления в действиях Каспарова и Тютрина после проведения ими аукциона по сбору средств для граждан России и Белоруссии, участвующих в боевых действиях на стороне ВСУ. Они внесены Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов. Экс-депутат Гудков также внесен перечень террористов и экстремистов. Чирикова выступала на информплощадках иностранных СМИ и иноагентов, высказывалась против СВО, распространяла недостоверную информацию о решениях и политике властей РФ.

* Признаны иностранными агентами, внесены в список террористов и экстремистов Росмониторингом