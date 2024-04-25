В Польше реконструктору из России дали срок за шпионаж

В Польше гражданина РФ осудили за шпионаж в пользу российской разведки. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение прокуратуры Гданьска.

«16 апреля 2024 года в Гданьском окружном суде был вынесен обвинительный приговор гражданину Российской Федерации, обвиняемому в шпионской деятельности в пользу российской разведки, и трем гражданам Польши за коррупционные преступления», — говорится в сообщении ведомства.

По данным прокуратуры Гданьска, мужчина, занимавшийся исторической реконструкции, установил и поддерживал контакты с военнослужащими Войска Польского, которые использовал в «в интересах российской разведки». В частности, его интересовала информация о местонахождении отдельных воинских частей, их организационной и штатной структуре, структуре командования, а также сведения о вооружении подразделений.