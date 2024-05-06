Калининградские депутаты снова не стали раскрывать сведения о доходах

Депутаты Законодательного собрания области и городского совета Калининграда в очередной раз не стали раскрывать сведения о своих доходах. На сайтах ЗС и горсовета опубликована лишь обобщённая информация о том, что народные избранники исполнили обязанность предоставить соответствующие данные о себе и членах своей семьи за 2023 год.



Такое право чиновникам даёт указ президента РФ от 29 декабря 2022 года «Об особенностях исполнения обязанностей, соблюдения ограничений и запретов в области противодействия коррупции некоторыми категориями граждан в период проведения специальной военной операции».

Сведения за 2022 год также не были раскрыты. Возможностью скрыть данные в прошлом году не воспользовались только губернатор Калининградской области Антон Алиханов и представители регионального правительства.