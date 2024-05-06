Калининградские депутаты снова не стали раскрывать сведения о доходах

Калининградские депутаты снова не стали раскрывать сведения о доходах
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Сведения о доходах

Депутаты Законодательного собрания области и городского совета Калининграда в очередной раз не стали раскрывать сведения о своих доходах. На сайтах ЗС и горсовета опубликована лишь обобщённая информация о том, что народные избранники исполнили обязанность предоставить соответствующие данные о себе и членах своей семьи за 2023 год.

Такое право чиновникам даёт указ президента РФ от 29 декабря 2022 года «Об особенностях исполнения обязанностей, соблюдения ограничений и запретов в области противодействия коррупции некоторыми категориями граждан в период проведения специальной военной операции».

Сведения за 2022 год также не были раскрыты. Возможностью скрыть данные в прошлом году не воспользовались только губернатор Калининградской области Антон Алиханов и представители регионального правительства.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter