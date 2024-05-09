Признанный иноагентом рэпер Oxxxymiron объявлен в розыск МВД России

Признанный в России иностранным агентом рэпер Оксимирон (Oxxxymiron) объявлен в розыск. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на базу МВД РФ.

Мирон Федоров (настоящее имя артиста) 1985 года рождения разыскивается по уголовной статье. По какой именно, в ведомстве не уточняют.

Напомним, Оксимирона признали иноагентом в октябре 2022 года.В 2023 году Октябрьский районный суд Петербурга оштрафовал рэпера за призывы к сепаратизму в видеоклипе на песню, которую впоследствии запретили к распространению в РФ.