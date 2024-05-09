Главы таможен пяти стран договорились о едином исполнении антироссийских санкций

В четверг, 9 мая, руководители таможен Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Финляндии подписали соглашение о единых мерах контроля при реализации санкций ЕС против РФ и Белоруссии. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на агентство BNS.

Как напоминает информагентство, в январе таможни стран Балтии договорились ужесточить контроль за санкционными товарами, экспортируемыми в третьи страны через Россию и Белоруссию или перевозимыми транзитом, — например, требовать подачи декларации от производителя товара. Теперь к этой договоренности присоединились Польша и Финляндия.