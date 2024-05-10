«Ведомости»: Алиханов получит пост министра в новом Правительстве России

Все новости по теме: Эпоха Антона Алиханова

Губернатор Калининградской области всё же получит пост в новом Правительстве страны. Об этом сказали «Ведомостям» двое собеседников, близких к администрации президента. Издание направило запрос в пресс-службу региона.

Среди вероятных мест для трудоустройства называют Минпромторг и Минэкономразвития. «Ведомости» направили запросы в пресс-службы обоих ведомств.

В Калининградскую область Алиханов перешел из Минпромторга, где с 2013 г. был сначала замдиректора, а затем директором департамента госрегулирования внешнеторговой деятельности. До этого он был советником планово-экономического отдела департамента управления делами Минюста. Минэкономразвития в настоящее время возглавляет бывший губернатор Пермского края Максим Решетников.

Алиханов опровергал свой переход в Правительство в интервью «Ведомостям» 2 мая. Тогда он заявлял, что у него «нет никаких планов переходить куда бы то ни было». На вопрос о том, были ли предложения о переходе в Правительство, Алиханов говорил: «Не было — ни слова, ни полслова. Я планирую продолжить свою работу в регионе». «Есть мнение какого-то великого американского менеджера, что уходить надо, когда еще не хочется. Но мы же в России живем, а не в Америке. Мне нравится моя работа. Я считаю, что у меня многое получается. Люди меня поддержали на выборах. Зачем я должен куда-то уходить?» — говорил губернатор.



Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter