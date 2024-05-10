«Ведомости»: Алиханов получит пост министра в новом Правительстве России

Губернатор Калининградской области всё же получит пост в новом Правительстве страны. Об этом сказали «Ведомостям» двое собеседников, близких к администрации президента. Издание направило запрос в пресс-службу региона.



Среди вероятных мест для трудоустройства называют Минпромторг и Минэкономразвития. «Ведомости» направили запросы в пресс-службы обоих ведомств.

В Калининградскую область Алиханов перешел из Минпромторга, где с 2013 г. был сначала замдиректора, а затем директором департамента госрегулирования внешнеторговой деятельности. До этого он был советником планово-экономического отдела департамента управления делами Минюста. Минэкономразвития в настоящее время возглавляет бывший губернатор Пермского края Максим Решетников.

Алиханов опровергал свой переход в Правительство в интервью «Ведомостям» 2 мая. Тогда он заявлял, что у него «нет никаких планов переходить куда бы то ни было». На вопрос о том, были ли предложения о переходе в Правительство, Алиханов говорил: «Не было — ни слова, ни полслова. Я планирую продолжить свою работу в регионе». «Есть мнение какого-то великого американского менеджера, что уходить надо, когда еще не хочется. Но мы же в России живем, а не в Америке. Мне нравится моя работа. Я считаю, что у меня многое получается. Люди меня поддержали на выборах. Зачем я должен куда-то уходить?» — говорил губернатор.