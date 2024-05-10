Президент Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра

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Президент Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя Правительства РФ. Об этом сообщил в Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Государственная Дума впервые за всю историю современной России будет формировать состав Правительства: утверждать Председателя Правительства, его заместителей, федеральных министров. Депутатам предстоит реализовать свои новые полномочия, установленные поправками к Конституции Российской Федерации в 2020 году, — написал Володин. — Президент Владимир Владимирович Путин внёс в Государственную Думу представление по кандидатуре Мишустина Михаила Владимировича на должность Председателя Правительства. Сегодня депутаты будут принимать ответственное решение от имени своих избирателей по этому вопросу».

Обсуждение кандидатуры премьер-министра пройдёт во всех фракциях, в 14:00 по московскому времени начнётся пленарное заседание Государственной Думы, в ходе которого Мишустин ответит на вопросы депутатов.

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