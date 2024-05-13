Кандидат в министры обороны России описал круг своих задач

Кандидат на пост министра обороны Андрей Белоусов, выступая в Совете Федерации, описал круг задач, которые будут перед ним стоять. Об этом сообщает РБК.



Белоусов отвечал на вопрос о том, считает ли достаточными существующие меры соцзащиты военнослужащих. «И денежное довольствие военнослужащих, которые участвуют в зоне СВО, и всевозможные выплаты, они сегодня подняли планку минимум до 200 тысяч рублей, <...> но жизнь не сводится только к денежным выплатам, нам есть над чем работать, <...> это касается и обеспечения участников СВО жильем», — сказал кандидат в министры.

Также он затронул вопрос выплат гражданскому персоналу в воинских частях, особенно в области медицинского обслуживания.

«Я считаю, абсолютно непорядок, когда участников СВО, которые приезжают в отпуск, гоняют из гражданских медицинских учреждений и отправляют в госпитали, которые часто переполнены, этот вопрос надо решать. Это касается и избыточной бюрократии и бумажной волокиты, связанной с подтверждением льгот военнослужащих. По-хорошему, это должно решаться в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия», — сказал кандидат в министры.

Также Белоусов затронул случаи, когда у участников военной операции есть на иждивении несовершеннолетние, включая братьев и сестер, но они «фактически оказываются вне системы льгот, которые предоставляют регионы».