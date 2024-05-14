Минсельхоз РФ планирует ограничить импорт цветов из недружественных стран

В России планируют ввести ограничения на импорт цветов из недружественных стран. Об этом заявила кандидат на пост министра сельского хозяйства Оксана Лут на заседании Госдумы во вторник, пишет «Интерфакс».

«Мы совместно сейчас с министерством экономического развития рассматриваем меры таможенно-тарифного регулирования для того, чтобы ограничить ввоз цветов из недружественных стран, это мы можем сделать», — сказала Лут, заверив, что российские цветоводы будут максимально поддерживаться «нашими внутренними возможностями». Несмотря на то, что эта отрасль «не является темой продбезопасности, тем не менее, меры господдержки предусмотрены», подчеркнула она.

«У нас есть льготное кредитование на строительство теплиц на длительные сроки, которые соответствуют срокам окупаемости», — уточнила Лут.