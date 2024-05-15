Путин подписал закон, запрещающий иноагентам участие в выборах всех уровней

В России иностранным агентам запретили участвовать в выборах всех уровней, а также выступать наблюдателями и доверенными лицами кандидатов. Соответствующий закон, ранее утвержденный Госдумой, подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступает в силу со дня официального опубликования, пишет ТАСС.

Согласно новым нормам, кандидат, зарегистрированный для участия в выборах — в федеральные и региональные органы государственной власти, в органы публичной власти федеральной территории либо в органы местного самоуправления — не может быть включен в реестр иностранных агентов. Если же в заявлении о согласии баллотироваться было указано, что кандидат является иноагентом, то в избирательную комиссию среди прочих документов ему потребуется предоставить уведомление Минюста РФ об исключении из реестра иноагентов или соответствующее решение суда.

Кроме того, иноагентам и лицам, включенным в единый реестр сведений о причастных к деятельности экстремистской или террористической организации, запрещается быть наблюдателями на выборах всех уровней, доверенными лицами кандидатов и их уполномоченными представителями, равно как и членами избирательных комиссий с правом решающего голоса. Аналогичное ограничение распространяется на лиц, подвергнутых административной ответственности за демонстрацию экстремистской символики.