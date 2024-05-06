Иноагентам запрещают участвовать в выборах в РФ

Госдума единогласно приняла во втором и третьем чтении поправки, запрещающие лицам, признанным иностранными агентами, участвовать в выборах всех уровней в качестве кандидатов. Об этом пишет «Коммерсант» в понедельник, 6 мая.



Также предусмотрено досрочное прекращение полномочий иноагентов в органах власти, если через 180 дней после вступления в силу закона их не исключили из реестра иноагентов. Как именно будет происходить прекращение полномочий, не уточняется.

Также иноагенты и лица, включенные в реестр причастных к деятельности экстремистской или террористической организации, согласно поправкам, не смогут быть наблюдателями на выборах, доверенными лицами кандидатов и избирательных объединений, а также их уполномоченными представителями.

Поправки также предполагают, что «зарегистрированный кандидат не может быть включен в реестр иностранных агентов». Авторы объясняют необходимость нововведений возросшими угрозами со стороны недружественных стран и «донастройкой» законодательства. Поправки внесли ко второму чтению законопроекта, который изначально был направлен на недопуск к участию в выборах граждан, направивших в Центризбирком документы с ошибками и опечатками.