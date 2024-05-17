Глава агентства по международным связям: Россия не закрывала границы

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Россия никогда не закрывала границы, сегодня в страну может приехать гражданин любой из соседних стран, получив электронную визу. Об этом сообщила в интервью «Балтик Плюс» глава агентства по международным и межрегиональным связям Алла Иванова.

«К нам можно приехать любой. Из граждан соседних стран может в любой момент оформить электронную визу, приехать сюда на 16 дней, провести здесь хорошо время, навестить своих родственников, знакомых, открыть что-то новое, — рассказала Иванова. — И эта возможность появилась благодаря наличию системы электронных виз РФ. Сейчас это не только Калининградская область и Санкт-Петербург, как это было два года ранее, а теперь это вся Россия».

Что касается шенгенских виз для жителей Калининградской области, по словам главы агентства, в настоящий момент ни генконсульство Литвы, ни генконсульство Польши не оформляет для россиян виз. «Может быть, в каких-то экстремальных, сложных, гуманитарных случаях это осуществляется. Генконсульство Литвы работает с оформлением упрощённого транзитного документа», — отметила она.

При этом, как уточнила Алла Иванова, в настоящее время система оформления УТД усложнилась. «Сейчас нужно предоставить подтверждение того, что у вас либо близкие родственники на основной территории Российской Федерации, либо вы работаете по контракту и вам нужно осуществлять транзит через территорию Литвы, либо еще какие-то поводы. Сузилась возможности, но оформляются эти документы, калининградцы активно пользуются», — сказала глава агентства.

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