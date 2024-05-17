Алла Иванова: «Мы осуществляем разворот на восток»

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Калининградская область осуществляет разворот на восток, прежде всего сотрудничает с Беларусью. Об этом рассказала в интервью «Балтик Плюс» глава агентства по международным и межрегиональным связям Алла Иванова.

«С кем сотрудничаем и с какими регионами взаимодействуем? Прежде всего это Белоруссия. Белоруссия, все области Белоруссии, у нас подписано соглашение о сотрудничестве. Особо тесные взаимоотношения — это Гродно, сейчас реализуется один из проектов по работе совместных муниципалитетов, вот буквально сейчас будут проводить выезд в Гродно, — рассказал глава агентства. По ее словам, в настоящее время в Гродно проводится встреча с представителями муниципалитетов Калининградской области, в рамках которой обсуждаются совместные планы работы.

«Мы с вами осуществляем разворот на восток, и с этим разворотом на восток нужно определяться с тем, чтобы смотреть, что наиболее подходит для нас с вами, что нам интересно, где у нашего бизнеса, либо у наших других сфер деятельности есть уже укоренённый интерес. Так что ещё работаем», — заключила глава агентства.

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