В Иране официально объявили о гибели президента Ибрахима Раиси

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Власти Ирана официально объявили о гибели президента Ибрахима Раиси. Как сообщает «Интерфакс», официальное заявление было оглашено в мечети Имама ар-Резы в присутствии тысяч верующих.

«Восьмой президент Исламской Республики Иран Хазрат Аятолла Сейед Ибрахим Раиси принял мученическую смерть во время служения мученическому народу Ирана и его сподвижникам», — говорится в заявлении.

В воскресенье вертолет, на борту которого находились президент Ирана Ибрахим Раиси и министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиан, совершил жесткую посадку в горной местности при сильном тумане на северо-западе Ирана, недалеко от границы с Азербайджаном.

В вертолете вместе с президентом и министром находились также губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, аятолла Мохаммад Али аль-е-Хашем, всего девять человек. Поисковая операция длилась весь день.



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