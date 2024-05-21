Анонсирован визит в Калининград главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует посетить Калининград с целью встречи с российской межведомственной делегацией. Об этом сообщил ТАСС постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Очередная встреча генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и членов его команды с российской межведомственной делегацией под руководством генерального директора госкорпорации „Росатом“ Алексея Евгеньевича Лихачева, судя по всему, состоится через неделю, 28 мая, в Калининграде. Консультации целиком будут посвящены ситуации на Запорожской АЭС», — уточнил дипломат.