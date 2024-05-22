Правительство области предусматривает 150 миллионов рублей на выборы

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Правительство Калининградской области предусматривает в бюджете региона на 2024 год 150 млн рублей на проведение выборов. Соответствующие поправки представил в среду на заседании комитета Заксобрания по бюджету министр финансов Виктор Порембский.

«В рамках поправок ко второму чтению предлагается 150 миллионов рублей на проведение выборов в рамках программы „Государственное управление и гражданское обществ“. Кроме того, мы предложили текстовую статью, которая дает право оперативно реагировать на корректировку сметы на проведение выборов и добавлять бюджетные ассигнование в рамках перераспределения средств в общих параметрах бюджета», — сообщил министр финансов.

Ранее пресс-служба Заксобрания сообщила о том, что 30 мая планируется провести внеочередное заседание, чтобы назначить выборы губернатора Калининградской области. По данным ЦИК, выборы должны пройти 8 сентября.



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