Правительство области создало АНО «ШУМ»

Все новости по теме: Правительство области

Правительство Калининградской области опубликовало распоряжение о создании автономной некоммерческой организации «ШУМ». Документ, подписанный врио губернатора Калининградской области Алексеем Беспрозванных, размещен на портале правовой информации.

Как уточняется в документе, функции и полномочия учредителя АНО осуществляет региональное министерство молодежной политики. «Имущество автономной некоммерческой организации формируется за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, добровольных имущественных взносов и пожертвований, а также иных источников», — отмечается в распоряжении.

Напомним, в Калининграде на протяжении последних лет ежегодно проходит Всероссийский молодёжный форум «ШУМ», входящий в линейку платформы «Росмолодёжь.События». В рамках форума под эгидой властей проходит обучение молодых представителей медиаиндустрии, участники разрабатывают медиапродукты для государства и бизнеса. В частности, на очередном форуме планируют провести смену «для представителей государственного и муниципального управления, молодежной политики, пресс-секретарей государственных, общественных и бизнес-организаций, социологов, PR-специалистов, медиа- и политтехнологов, занимающихся коммуникацией между государством и населением».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter