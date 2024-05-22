Правительство области создало АНО «ШУМ»

Правительство Калининградской области опубликовало распоряжение о создании автономной некоммерческой организации «ШУМ». Документ, подписанный врио губернатора Калининградской области Алексеем Беспрозванных, размещен на портале правовой информации.

Как уточняется в документе, функции и полномочия учредителя АНО осуществляет региональное министерство молодежной политики. «Имущество автономной некоммерческой организации формируется за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, добровольных имущественных взносов и пожертвований, а также иных источников», — отмечается в распоряжении.

Напомним, в Калининграде на протяжении последних лет ежегодно проходит Всероссийский молодёжный форум «ШУМ», входящий в линейку платформы «Росмолодёжь.События». В рамках форума под эгидой властей проходит обучение молодых представителей медиаиндустрии, участники разрабатывают медиапродукты для государства и бизнеса. В частности, на очередном форуме планируют провести смену «для представителей государственного и муниципального управления, молодежной политики, пресс-секретарей государственных, общественных и бизнес-организаций, социологов, PR-специалистов, медиа- и политтехнологов, занимающихся коммуникацией между государством и населением».