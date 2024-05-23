Евросоюз хочет ограничить ввоз через Белоруссию в РФ автомобилей класса люкс

Евросоюз готовит новые санкций против Белоруссии с целью ограничить доступ западных товаров на российский рынок. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Financial Times.

Новыми санкциями Евросоюз рассчитывает перекрыть канал, позволяющий России импортировать автомобили класса люкс и другие западные товары. Согласно проекту предложений ЕС, новый пакет ограничений будет в основном направлен на то, чтобы «минимизировать риск обхода» уже действующих санкций.

Новые ограничения также могут «запретить экспорт в Белоруссию и через ее территорию технологий и товаров, которые могут иметь военное назначение». Кроме того, ЕС подумывает ввести запрет на импорт алмазов из Белоруссии.