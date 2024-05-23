«Единая Россия» выдвинула на губернаторские праймериз Фёдорову и Беспрозванных

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Калининградское региональное отделение «Единой России» решило провести предварительное партийное голосование по кандидатурам для выдвижения на должность главы региона. Губернаторские праймериз стартовали накануне, сообщила на своей странице «ВКонтакте» глава фракции «Единой России» в Заксобрании Лариса Швалкене.

«На заседании президиума регионального политического совета партии „Единая Россия“ внесли две кандидатуры для участия в предварительном голосовании для последующего выдвижения от партии на должность губернатора Калининградской области, — сообщила глава фракции. — Среди предложенных кандидатур — временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных и депутат Законодательного Собрания Калининградской области, председатель комитета по социальной политике, здравоохранению, образованию, культуре и спорту Нина Фёдорова».

Решение о выдвижении кандидата от партии «Единая Россия» планирует принять на конференции регионального отделения, которая состоится 10 июня.

Ранее профильный комитет Заксобрания по законодательству рекомендовал назначить выборы губернатора Калининградской области на 8 сентября 2024.

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