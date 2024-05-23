СКР уточнил, за что задержан замглавы Генерального Штаба России Вадим Шамарин

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Замначальника Генерального штаба ВС РФ генерала Вадима Шамарина подозревают в получении 36 млн рублей взятки от топ-менеджеров Пермского телефонного завода «Телта». Об этом, как пишет «Интерфакс», сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

«По данным следствия, в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года Шамарин получил взятку от генерального директора ОАО «Пермский телефонный завод „Телта“ Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же общества Елены Гришиной в размере 36 млн рублей за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство», — уточнила Петренко, добавив, что «полученными денежными средствами Шамарин распорядился по своему усмотрению».

Напомним, Шамарин был задержан 22 мая, по ходатайству следствия в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. «Высоков и Гришина также привлекаются к уголовной ответственности и находятся под стражей», — отметила представитель СК.

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