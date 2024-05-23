СМИ: задержан замглавы Генерального Штаба России Вадим Шамарин

Правоохранительные органы задержали замглавы Генерального Штаба ВС РФ Вадима Шамарина. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник.

Как передаёт издание, у начальника Главного управления связи Вооружённых сил и заместителя Валерия Герасимова дома прошёл обыск. После него руководителя доставили в военное следственное управление СКР РФ. Его подозревают в махинациях, заведено уголовное дело. Дело рассматривается в 235 гарнизонном военном суде. Как уточнили информагентству в суде, Шамарин арестован на два месяца по делу о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). По этой статье ему грозит до 15 лет лишения свободы.