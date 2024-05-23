Антон Алиханов передал свой Telegram-канал Алексею Беспрозванных

Бывший глава Калининградской области Антон Алиханов передал свой официальный Telegram-канал врио губернатора Алексею Беспрозванных.
«Дорогие калининградцы, рад приветствовать вас на этом канале! Буду рассказывать здесь о своей работе, планах и решениях для развития Калининградской области. Сейчас сосредоточенно изучаю актуальные для жителей региона вопросы», — написал Алексей Беспрозванных.Президент России Владимир Путин назначил Беспрозванных временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области 15 мая.