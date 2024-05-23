Беспрозванных обозначил самые актуальные вопросы для Калининградской области





Фото: Telegram-канал Алексея Беспрозванных

Врио губернатора Калининградской области обозначил вопросы, которые, по его мнению, являются сейчас самыми актуальными в регионе. Алексей Беспрозванных записал небольшое видеообращение к калининградцам и опубликовал его в Telegram-канале, который передал ему предшественник на посту главы региона Антон Алиханов.



«С Антоном Андреевичем [Алихановым] мы провели такую обстоятельную беседу по поводу тех вопросов, которые актуальны сейчас для Калининградской области, — сказал Беспрозванных, — Сейчас достаточно подробно погружаюсь во все вопросы. В приоритете стоят вопросы транспорта, логистики, здравоохранения. На особом контроле онкологический центр».

«Рад вас всех приветствовать и очень надеюсь на вашу поддержку. Давайте будем вместе создавать с вами самый безопасный и комфортный регион в России. Спасибо. До встречи», — добавил врио губернатора.